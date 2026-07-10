Начальнику Могилів-Подільського РТЦК повідомили про підозру у фіктивному внесенні мобілізованих до системи "Оберіг": в обласному терцентрі прокоментували. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, який безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі "Оберіг", щоб штучно покращити показники мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, з квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані та проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було.

Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні.

Досудове розслідування триває.

Зазначається, що працівники ДБР перевіряють, чи були ці дії пов'язані з одержанням неправомірної вигоди, а також встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб військових частин, до яких фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих громадян.

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Повідомлено про підозру

Начальнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

Наразі його відсторонено від посади.

Яке покарання передбачено?

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

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Реакція обласного ТЦК

Повідомлення про підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК та СП прокоментували у Вінницькому обласному ТЦК та СП. Терцентр заявив про "принципову позицію щодо будь-яких проявів протиправної діяльності, зловживання службовим становищем та порушення вимог законодавства в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

"Вінницький обласний ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам для всебічного, повного та об'єктивного розслідування. Жодна особа, незалежно від посади чи військового звання, не має імунітету від відповідальності", - сказано в заяві.

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