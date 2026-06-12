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Новини Фото Хабарники Корупція ТЦК
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$2,5 тис. за видалення з "Оберегу": на Тернопільщині затримано посадовця ТЦК. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який торгував впливом на посадових осіб ТЦК. Посадовець за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.

Про це повідомили у ДБР та Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

За даними слідства, 37-річний підполковник переконував військовозобов’язаного, що може організувати видалення інформації про його розшук із баз даних через систему "Оберіг". Свої послуги посадовець оцінив у 2,5 тис. доларів США.

Працівники ДБР та поліції затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми.

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Підозра 

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

  • Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ТЦК та СП.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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На Тернопільщині затримано підполковника ТЦК
На Тернопільщині затримано підполковника ТЦК
На Тернопільщині затримано підполковника ТЦК
На Тернопільщині затримано підполковника ТЦК

Автор: 

хабар (4790) ДБР (3958) Офіс Генпрокурора (3925) ТЦК та СП (1206) Тернопільська область (704)
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Топ коментарі
+3
Той розшук нічого не вартий.Без рішення суду або відкритої криміналбної справи можно посилати в дупу тих розшукувачів .
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12.06.2026 17:00 Відповісти
+2
Сидів під столами у потрібних людей.
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12.06.2026 17:15 Відповісти
+2
лови https://korabelov.info/ru/2026/06/592714/stolknovenye-vozle-syty-tsentra-v-nykolaeve-muzhchyna-napal-na-********-priamo-na-ulytse/
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12.06.2026 17:33 Відповісти
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Той розшук нічого не вартий.Без рішення суду або відкритої криміналбної справи можно посилати в дупу тих розшукувачів .
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12.06.2026 17:00 Відповісти
)) тебе просто хапають на вулиці ,везуть в тцк,влк і вуаля
до суду справа не дійде
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12.06.2026 17:12 Відповісти
Більшість без супротиву їде,бо тупим покатались по вухам.Вчора пацанчик трьох тецекаїв відмудохав .
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12.06.2026 17:18 Відповісти
і як думаєш що з ним буде?
в кращому випадку то за кордон втече
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12.06.2026 17:24 Відповісти
Можна посилання на цю подію?
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12.06.2026 17:30 Відповісти
лови https://korabelov.info/ru/2026/06/592714/stolknovenye-vozle-syty-tsentra-v-nykolaeve-muzhchyna-napal-na-********-priamo-na-ulytse/
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12.06.2026 17:33 Відповісти
Дякую.
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12.06.2026 17:39 Відповісти
Там кабан кумедно ногами дригав,тому тут тієї новини не було
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12.06.2026 17:36 Відповісти
Та тут і новини про те як у Ковелі чуваки пройшлись по спині тецекуну лопатами також не було.
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12.06.2026 17:40 Відповісти
Лопата подіяла миттєво на чувака в балаклаві,ледве сил вистачило до машини добігти,батарейки сіли .Кинули свого,такі бійці
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12.06.2026 17:48 Відповісти
Бачив у Дмитра Гнапа повне відео, там ще є відео з відеореєстратора де той чйорт ледь в машину заповзає 😁
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12.06.2026 17:53 Відповісти
Епічно. Трохи нагадує відео як хлопчина мегелить тецекуна в Житомирі, а його бульбатими втікли подалі 😁 в Миколаєві потужніше.
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12.06.2026 17:50 Відповісти
37 річний підполковник?????
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12.06.2026 17:11 Відповісти
Сидів під столами у потрібних людей.
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12.06.2026 17:15 Відповісти
А чому посадовця? Коли їм репи чистять, то вони чомусь стають військовими. 🤔😁
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12.06.2026 17:16 Відповісти
 
 