$2,5 тис. за видалення з "Оберегу": на Тернопільщині затримано посадовця ТЦК. ФОТО
Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який торгував впливом на посадових осіб ТЦК. Посадовець за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.
Про це повідомили у ДБР та Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
За даними слідства, 37-річний підполковник переконував військовозобов’язаного, що може організувати видалення інформації про його розшук із баз даних через систему "Оберіг". Свої послуги посадовець оцінив у 2,5 тис. доларів США.
Працівники ДБР та поліції затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми.
Підозра
Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
- Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб ТЦК та СП.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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