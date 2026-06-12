$2,5 тыс. за удаление из "Оберега": на Тернопольщине задержан чиновник ТЦК. ФОТО
Правоохранители задержали начальника одного из отделов Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который торговал влиянием на должностных лиц ТЦК. Чиновник за деньги обещал снять военнообязанного с розыска.
Об этом сообщили в ГБР и Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Детали задержания
По данным следствия, 37-летний подполковник убеждал военнообязанного, что может организовать удаление информации о его розыске из баз данных через систему "Оберег". Свои услуги чиновник оценил в 2,5 тыс. долларов США.
Сотрудники ГБР и полиции задержали фигуранта во время получения оговоренной суммы.
Подозрение
Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
- Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют возможную причастность к противоправной деятельности других должностных лиц ТЦК и СП.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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до суду справа не дійде
в кращому випадку то за кордон втече