РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11252 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники Коррупция в ТЦК
621 19

$2,5 тыс. за удаление из "Оберега": на Тернопольщине задержан чиновник ТЦК. ФОТО

Правоохранители задержали начальника одного из отделов Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который торговал влиянием на должностных лиц ТЦК. Чиновник за деньги обещал снять военнообязанного с розыска.

Об этом сообщили в ГБР и Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали задержания

По данным следствия, 37-летний подполковник убеждал военнообязанного, что может организовать удаление информации о его розыске из баз данных через систему "Оберег". Свои услуги чиновник оценил в 2,5 тыс. долларов США.

Сотрудники ГБР и полиции задержали фигуранта во время получения оговоренной суммы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непригодность за $7 тыс.: начальника одного из ТЦК Волыни уличили во взяточничестве. ФОТОрепортаж

Подозрение 

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

  • Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют возможную причастность к противоправной деятельности других должностных лиц ТЦК и СП.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Читайте также: Суд взыскал почти 3 млн грн с экс-начальника Кременчугского ТЦК за необоснованные активы, - САП

В Тернопольской области задержан подполковник ТЦК
В Тернопольской области задержан подполковник ТЦК
В Тернопольской области задержан подполковник ТЦК
В Тернопольской области задержан подполковник ТЦК

Автор: 

взятка (6160) ГБР (3451) Офис Генпрокурора (3146) ТЦК (1150) Тернопольская область (831)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Той розшук нічого не вартий.Без рішення суду або відкритої криміналбної справи можно посилати в дупу тих розшукувачів .
показать весь комментарий
12.06.2026 17:00 Ответить
+2
Сидів під столами у потрібних людей.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:15 Ответить
+2
лови https://korabelov.info/ru/2026/06/592714/stolknovenye-vozle-syty-tsentra-v-nykolaeve-muzhchyna-napal-na-********-priamo-na-ulytse/
показать весь комментарий
12.06.2026 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той розшук нічого не вартий.Без рішення суду або відкритої криміналбної справи можно посилати в дупу тих розшукувачів .
показать весь комментарий
12.06.2026 17:00 Ответить
)) тебе просто хапають на вулиці ,везуть в тцк,влк і вуаля
до суду справа не дійде
показать весь комментарий
12.06.2026 17:12 Ответить
Більшість без супротиву їде,бо тупим покатались по вухам.Вчора пацанчик трьох тецекаїв відмудохав .
показать весь комментарий
12.06.2026 17:18 Ответить
і як думаєш що з ним буде?
в кращому випадку то за кордон втече
показать весь комментарий
12.06.2026 17:24 Ответить
Можна посилання на цю подію?
показать весь комментарий
12.06.2026 17:30 Ответить
лови https://korabelov.info/ru/2026/06/592714/stolknovenye-vozle-syty-tsentra-v-nykolaeve-muzhchyna-napal-na-********-priamo-na-ulytse/
показать весь комментарий
12.06.2026 17:33 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:39 Ответить
Там кабан кумедно ногами дригав,тому тут тієї новини не було
показать весь комментарий
12.06.2026 17:36 Ответить
Та тут і новини про те як у Ковелі чуваки пройшлись по спині тецекуну лопатами також не було.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:40 Ответить
Лопата подіяла миттєво на чувака в балаклаві,ледве сил вистачило до машини добігти,батарейки сіли .Кинули свого,такі бійці
показать весь комментарий
12.06.2026 17:48 Ответить
Бачив у Дмитра Гнапа повне відео, там ще є відео з відеореєстратора де той чйорт ледь в машину заповзає 😁
показать весь комментарий
12.06.2026 17:53 Ответить
Епічно. Трохи нагадує відео як хлопчина мегелить тецекуна в Житомирі, а його бульбатими втікли подалі 😁 в Миколаєві потужніше.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:50 Ответить
37 річний підполковник?????
показать весь комментарий
12.06.2026 17:11 Ответить
Сидів під столами у потрібних людей.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:15 Ответить
А чому посадовця? Коли їм репи чистять, то вони чомусь стають військовими. 🤔😁
показать весь комментарий
12.06.2026 17:16 Ответить
 
 