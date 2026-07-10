Начальнику Могилев-Подольского РТЦК сообщили о подозрении в фиктивном внесении мобилизованных в систему "Оберіг": в областном терцентре прокомментировали. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области, который безосновательно изменял данные в государственной информационной системе "Оберіг", чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
По данным следствия, с апреля 2026 года чиновник изменял статус военнообязанных, находившихся в розыске. В системе они фигурировали как якобы уже мобилизованные и проходящие военную службу, хотя на самом деле никаких законных оснований для этого не было.
На данный момент установлены почти 50 мужчин, которых таким образом фиктивно зачислили в различные воинские части по всей Украине.
Досудебное расследование продолжается.
Отмечается, что сотрудники ГБР проверяют, были ли эти действия связаны с получением неправомерной выгоды, а также устанавливают возможную причастность к схеме должностных лиц воинских частей, в которые фиктивно вносили данные о якобы мобилизованных гражданах.
Сообщено о подозрении
Начальнику РТЦК и СП сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины).
В настоящее время он отстранен от должности.
Какое наказание предусмотрено?
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Реакция областного ТЦК
Сообщение о подозрении начальнику Могилев-Подольского районного ТЦК и СП прокомментировали в Винницком областном ТЦК и СП. Терцентр заявил о "принципиальной позиции в отношении любых проявлений противоправной деятельности, злоупотребления служебным положением и нарушения требований законодательства в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки".
"Винницкий областной ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам для всестороннего, полного и объективного расследования. Ни одно лицо, независимо от должности или воинского звания, не обладает иммунитетом от ответственности", — говорится в заявлении.
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