1000 долларов взятки за прохождение ВВК без мобилизации: военному ТЦК из Харькова сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

Военнослужащему одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки г. Харькова предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

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Как работала схема?

По данным следствия, он наладил механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных за содействие в прохождении ВВК без последующей мобилизации. Используя служебные и личные связи, он обеспечивал сопровождение военнообязанных во время прохождения комиссии.

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Военнообязанный обратился к фигуранту с вопросом о прохождении ВВК для дальнейшего трудоустройства на одном из предприятий с возможностью получения бронирования. В ответ фигурант попросил предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1 000 долларов США за содействие в прохождении ВВК и освобождение от призыва на военную службу до момента оформления бронирования.

После прохождения военно-медицинской комиссии военнообязанный передал фигуранту ранее оговоренную неправомерную выгоду в размере 1 000 долларов США, после чего последний был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Обыски и подозрение

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого, в его автомобиле, помещениях военно-медицинской комиссии и при личном досмотре были изъяты предмет незаконной выгоды, наличные средства, мобильный телефон, банковские карты, медицинская документация в отношении 17 военнообязанных, документы военно-медицинской комиссии, журналы учета и черновые записи.

В настоящее время проверяется причастность к противоправной деятельности других должностных лиц ВВК, РТЦК и СП.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно: получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение в интересах лица, предоставляющего такую выгоду, действий с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 266 240 грн.

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