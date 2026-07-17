Каждый оборонный пакет сейчас - это не просто цифра, а защита жизней в Украине, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной российской атаки подчеркнул, что каждый оборонный пакет от международных партнеров - это не просто политическое решение, а конкретные средства, которые ежедневно спасают жизни украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил, комментируя последствия ночного обстрела Украины.

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Россия ночью атаковала Украину более чем 130 дронами и 8 ракетами

Зеленский сообщил, что в ночь на 17 июля российские войска выпустили по Украине более 130 ударных беспилотников и восемь ракет.

В Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, среди них трое детей.

Кроме того, российские войска сбросили 15 управляемых авиабомб на Сумскую область. В Сумах ранен один человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

Также под вражескими ударами оказались Запорожская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области.

Зеленский призвал ускорить поставки помощи

По словам президента, все государственные институты, вовлеченные во взаимодействие с международными партнерами, должны работать максимально оперативно и эффективно, чтобы ускорить реализацию уже достигнутых договоренностей.

"Необходимо ускорять выполнение всего, о чем договорились на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас - это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни здесь, в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил государства-партнеров, которые продолжают поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

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Последствия ночных обстрелов со стороны РФ









