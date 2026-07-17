Последствия удара по Одессе: число пострадавших возросло до 10. ФОТОрепортаж

В результате российского ракетного удара по Одессе число пострадавших возросло до 10 человек, среди них - дети. Двое человек погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы. Задействованы все профильные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.

В Одесском районе ракета разрушила СТО

Кроме того, в Одесском районе в результате российского ракетного удара разрушено здание станции технического обслуживания.

После попадания возник пожар, который охватил также припаркованные рядом автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Уже утром 17 июля ВС РФ вновь атаковали ракетами Одесский район. По предварительной информации, пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет, сообщили в прокуратуре области.

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Последствия вражеской атаки

















