РФ выпустила 8 ракет и 130 БПЛА по Украине: обезврежено 5 ракет и 115 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики выпустили по Украине 8 ракет и 130 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, оккупанты нанесли удар одной противорадиолокационной ракетой Х-31П с территории временно оккупированного АР Крым, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с территории временно оккупированного АР Крым.

РФ выпустила 130 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений: Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БПЛА в 7 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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