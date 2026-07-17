РФ випустила 8 ракет та 130 БпЛА по Україні: знешкоджено 5 ракет та 115 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники випустили по Україні 8 ракет та 130 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, окупанти атакували однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із ТОТ АР Крим, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим.

РФ випустила 130 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – РФ,, Донецьк -ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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