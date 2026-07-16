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Новини Фото Обстріл Одеси
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Рашисти атакували Одесу ракетами: 2 загиблих, 8 поранених, серед них – діти (оновлено). ФОТО

Російські війська вечері 16 липня атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі внаслідок удару.

Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

"Одна людина загинула. Кількість поранених збільшилась до шести, серед них — троє дітей", — повідомив керівник МВА Сергій Лисак.

Голова ОВА повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, на місцях обстрілів виникли пожежі.

Станом на 23:00 стало відомо про другого загиблого, уточнив Лисак.

Оновлена інформація

До восьми зросла кількість постраждалих у Одесі внаслідок російської ракетної атаки, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Також пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"На місці працюють екстрені та комунальні служби. Розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – йдеться в повідомленні.

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Російські війська вдарили по Одесі ракетами 16 липня
Російські війська вдарили по Одесі ракетами 16 липня

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Одесу ввечері 14 липня: є влучання по інфраструктурі

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обстріл (35161) Одеса (5911) Одеська область (4216) Одеський район (712)
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