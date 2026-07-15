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Війська РФ ударили по Одесі: 3 людини загинули, є поранені (оновлено)
Зранку 15 липня 2026 року ворог вчергове завдав удару по Одесі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки. Всі деталі зʼясовуємо", - інформує Лисак.
Чим поцілив ворог?
Близько 7 години ранку Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Станом на 7.47 відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки.
"Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - зазначив згодом Лисак.
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