Війська РФ ударили по Одесі: 3 людини загинули, є поранені (оновлено)

Зранку 15 липня 2026 року ворог вчергове завдав удару по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки. Всі деталі зʼясовуємо", - інформує Лисак.

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Чим поцілив ворог?

Близько 7 години ранку Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Станом на 7.47 відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки.

"Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - зазначив згодом Лисак.