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Росія атакувала Одесу ввечері 14 липня: є влучання по інфраструктурі
Увечері 14 липня російські війська атакували Одесу, у місті зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської ОВА Сергія Лисака.
Удари по інфраструктурі та тривога в місті
Лисак закликав жителів не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки.
"Ворог атакує місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури", — повідомив він.
Повітряна тривога в Одесі триває.
- Раніше повідомлялося, що російський БпЛА атакував на Одещині судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих.
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