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Новини Обстріл Одеси
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Росія атакувала Одесу ввечері 14 липня: є влучання по інфраструктурі

Атака на Одесу 14 липня

Увечері 14 липня російські війська атакували Одесу, у місті зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Одеської ОВА Сергія Лисака.

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Удари по інфраструктурі та тривога в місті

Лисак закликав жителів не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки.

"Ворог атакує місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури", — повідомив він.

Повітряна тривога в Одесі триває.

  • Раніше повідомлялося, що російський БпЛА атакував на Одещині судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих.

Також читайте: Росія атакує Україну ввечері 14 липня, - Повітряні сили (оновлено)

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обстріл (35137) Одеса (5905) Одеська область (4210) атака (1818) Одеський район (703)
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