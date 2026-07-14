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Новости Обстрел Одессы
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Россия атаковала Одессу вечером 14 июля: есть попадания по инфраструктуре

Атака на Одессу 14 июля

Вечером 14 июля российские войска атаковали Одессу, в городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОВА Сергея Лысака.

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Удары по инфраструктуре и тревога в городе

Лысак призвал жителей не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.

"Враг атакует город, зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры", — сообщил он.

Воздушная тревога в Одессе продолжается.

  • Ранее сообщалось, что российский БПЛА атаковал в Одесской области судно под флагом Маршалловых островов: двое погибших.

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