Российский БПЛА атаковал на Одесщине судно под флагом Маршалловых островов: двое погибших. ФОТО

Вечером 14 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Вследствие атаки погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вечером враг нанёс очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области", — сообщил он.

Во время атаки вражеский БПЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар.

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К сожалению, вследствие атаки погибли два человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Враг и в дальнейшем сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право.

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РФ атакует суда в Одесском порту

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