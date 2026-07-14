РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11383 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на порт в Одессе Атака РФ на гражданские суда
1 221 18

Российский БПЛА атаковал на Одесщине судно под флагом Маршалловых островов: двое погибших. ФОТО

Атака на судно в Одесском порту

Вечером 14 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Вследствие атаки погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вечером враг нанёс очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области", — сообщил он.

Во время атаки вражеский БПЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала гражданские суда под флагами Танзании и Либерии: погиб капитан, трое моряков ранены

Атака на судно в Одесском порту

К сожалению, вследствие атаки погибли два человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Враг и в дальнейшем сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по гражданскому судну в Одесской области: трое моряков погибли, пятеро ранены. ФОТО

РФ атакует суда в Одесском порту

Смотрите также: Атака дрона на сухогруз: ВМС Украины спасли экипаж, есть погибшие. ФОТО

Автор: 

корабль (2091) Одесса (8189) Одесская область (4455) Одесский район (675)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Тхне кацапом
показать весь комментарий
14.07.2026 21:15 Ответить
+3
Схоже що ти кісєля з солов'їним гівном обіжрався,путлобот.
показать весь комментарий
14.07.2026 21:15 Ответить
+3
До речі ,янеодноразово в своїх коментарях писав ,що кацапи обов'язково ударять у відповідь за свої танкери ,правда тоді диванні ура-патріоти сміялись і називали мене крємлєботом ,а тепер що чия правда виявилась і де ваші дешеві понти ?
показать весь комментарий
14.07.2026 21:21 Ответить

Загрузка...

 
 