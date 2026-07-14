Российский БПЛА атаковал на Одесщине судно под флагом Маршалловых островов: двое погибших. ФОТО
Вечером 14 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Вследствие атаки погибли два человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вечером враг нанёс очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области", — сообщил он.
Во время атаки вражеский БПЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов, повредив надстройку судна. На борту возник пожар.
К сожалению, вследствие атаки погибли два человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших.
Враг и в дальнейшем сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право.
РФ атакует суда в Одесском порту
- 14 июля днем российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по украинскому морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. Вследствие атаки погиб капитан одного из судов, еще трое членов экипажа получили ранения.
- 13 июля РФ нанесла удар по гражданскому судну в Одесской области: трое моряков погибли, пятеро ранены. Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки минеральных удобрений.
- 18 мая войска РФ атаковали "Шахедом" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.
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