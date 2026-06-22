Атака дрона на сухогруз: ВМС Украины спасли экипаж, есть погибшие. ФОТО
В ночь на 22 июня в результате атаки вражеского беспилотника было поражено сухогрузное судно VICTRESS (судовладелец - Турция, флаг - Панама). На борту возник крупный пожар, который привел к гибели одного из членов экипажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ВМС Украины.
В результате попадания БПЛА на судне VICTRESS вспыхнул пожар, который быстро распространялся из-за сложных условий. На борту находились девять моряков - граждане Египта, Турции и Индии.
По данным ВМС, экипажи катеров Вооруженных сил Украины провели спасательную операцию в условиях повышенной опасности и эвакуировали моряков с судна. В ходе инцидента зафиксированы потери среди экипажа.
Гибель моряка и эвакуация экипажа
По уточненным данным, в результате удара погиб 58-летний повар судна, гражданин Египта. Еще восемь членов экипажа, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены покинуть судно на спасательном плоту и эвакуированы украинскими военными.
Судно подверглось значительным повреждениям и утратило способность к дальнейшему плаванию.
Дополнительные удары по гражданским судам
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, той же ночью российские дроны атаковали еще два торговых судна под флагами Панамы, Палау и Белиза. Часть из них получила повреждения, однако продолжила движение, пострадавших не зафиксировано.
Кулеба подчеркнул, что атаки на гражданский торговый флот являются военным преступлением и представляют угрозу глобальной продовольственной и экономической безопасности, призвав международное сообщество к решительной реакции.
Военно-морские силы Украины заявили, что и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность судоходства и спасать экипажи гражданских судов в случае угроз в море.
Спасательная операция
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