Атака дрона на суховантаж: ВМС України врятували екіпаж, є загиблі. ФОТО

У ніч проти 22 червня внаслідок атаки ворожого безпілотника було уражено суховантажне судно VICTRESS (судновласник - Туреччина, прапор - Панама). На борту виникла масштабна пожежа, що призвела до загибелі одного з членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ВМС України.

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Унаслідок влучання БПЛА на судні VICTRESS спалахнула пожежа, яка швидко поширювалася через складні умови. На борту перебували дев’ять моряків — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

За даними ВМС, екіпажі катерів Збройних сил України провели рятувальну операцію в умовах підвищеної небезпеки та евакуювали моряків із судна. Під час інциденту зафіксовано втрати серед екіпажу.

Загибель моряка та евакуація екіпажу

За уточненими даними, внаслідок удару загинув 58-річний кухар судна, громадянин Єгипту. Ще вісім членів екіпажу, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені залишити судно на рятувальному плоту та евакуйовані українськими військовими.

Судно зазнало значних пошкоджень і втратило здатність до подальшого мореплавства.

Додаткові удари по цивільних суднах

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, тієї ж ночі російські дрони атакували ще два торговельні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Частина з них отримала пошкодження, однак продовжила рух, постраждалих не зафіксовано.

Кулеба наголосив, що атаки на цивільний торговельний флот є воєнним злочином і становлять загрозу глобальній продовольчій та економічній безпеці, закликавши міжнародну спільноту до рішучої реакції.

Військово-Морські сили України заявили, що й надалі забезпечуватимуть безпеку судноплавства та рятуватимуть екіпажі цивільних суден у разі загроз у морі.

Рятувальна операція





