РФ нанесла удар по гражданскому судну на Одесчине: трое моряков погибли, пятеро ранены. ФОТО
Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки минеральных удобрений.
Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и раненые
По его словам, в результате попадания в надстройку судна возник пожар. К сожалению, трое членов экипажа погибли.
Еще пятеро моряков получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Это очередной удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства, стабильности глобальной торговли и продовольственной безопасности мира", — подчеркивает украинский министр.
Подробности от ОВА
Как сообщает глава Одесской области Олег Кипер, в результате вражеского обстрела Одесской области была повреждена портовая инфраструктура. На месте работают соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.
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