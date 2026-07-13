РФ нанесла удар по гражданскому судну на Одесчине: трое моряков погибли, пятеро ранены. ФОТО

Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки минеральных удобрений.

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и раненые

По его словам, в результате попадания в надстройку судна возник пожар. К сожалению, трое членов экипажа погибли.

Еще пятеро моряков получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Это очередной удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства, стабильности глобальной торговли и продовольственной безопасности мира", — подчеркивает украинский министр.

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Подробности от ОВА

Как сообщает глава Одесской области Олег Кипер, в результате вражеского обстрела Одесской области была повреждена портовая инфраструктура. На месте работают соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

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