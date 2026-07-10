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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия атаковала портовую инфраструктуру на Одесщине: погиб докер-механизатор

взрывы, дым

Вечером 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Погиб один человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях?

"Враг вновь атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли пожары, которые были локализованы спасателями. К сожалению, один человек погиб", — говорится в сообщении.

На месте продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что вследствие вражеских атак погиб докер-механизатор.

"Вследствие атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, повреждены служебные и бытовые помещения, а также специализированная техника. Также вследствие удара возник пожар на территории одного из терминалов", - рассказал чиновник. 

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Одесская область (4441) порт (803) атака (1733)
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