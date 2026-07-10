РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині: загинув докер-механізатор
Ввечері 10 липня російські війська атакували крилатими акетами портову інфраструктуру Одещини. Загинула людина.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки?
"Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками. На жаль, одна людина загинула", - сказано в повідомленні.
На місці триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок ворожої атак загинув докер-механізатор.
"Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та техніку на території портових операторів. Зокрема, пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка. Також внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів", - розповів урядовець.
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