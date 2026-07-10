РФ атакувала портову інфраструктуру на Одещині: загинув докер-механізатор

Ввечері 10 липня російські війська атакували крилатими акетами портову інфраструктуру Одещини. Загинула людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки?

"Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками. На жаль, одна людина загинула", - сказано в повідомленні.

На місці триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок ворожої атак загинув докер-механізатор.

"Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та техніку на території портових операторів. Зокрема, пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка. Також внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів", - розповів урядовець.

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