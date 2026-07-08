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Новини Фото Обстріли Одещини Атаки дронів на АЗС
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Війська РФ атакували дронами Одещину: під ударом три АЗС та енергооб’єкт. ФОТО

Вночі 8 липня 2026 року ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, зафіксовано пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі.
Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає.

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обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини

Стан постраждалих

Водночас, за даними ОВА, до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі. Дев’ятьох людей госпіталізовано, стан одного з них - 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу.

На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено інфраструктуру, постраждало 10 людей.

Автор: 

АЗС (2008) обстріл (35018) Одеса (5886) Одеська область (4175) енергетика (3912) Одеський район (685)
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