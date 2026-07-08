Війська РФ атакували дронами Одещину: під ударом три АЗС та енергооб’єкт. ФОТО
Вночі 8 липня 2026 року ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, зафіксовано пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі.
Також ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає.
Стан постраждалих
Водночас, за даними ОВА, до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі. Дев’ятьох людей госпіталізовано, стан одного з них - 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу.
На місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено інфраструктуру, постраждало 10 людей.
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