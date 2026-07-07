Уряд готує рішення для більш безпечної роботи АЗС у прифронтових регіонах, - Свириденко
Кабінет міністрів провів координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів і профільними відомствами щодо забезпечення країни пальним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні глави уряду Юлії Свириденко в Телеграмі.
Пальне під контролем і акцент на безпеці
За словами прем’єр-міністра, у пріоритеті залишаються потреби прифронтових громад.
"Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури", - заявила Свириденко.
Вона зазначила, що зараз в Україні є необхідні обсяги пального, і дефіциту не зафіксовано.
Також під час наради визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи автозаправних станцій у регіонах, які перебувають під постійною загрозою атак.
Нагадаємо, попри ракетні та дронові удари, які Росія завдає по українських АЗС дефіциту пального в Україні немає. Про це кажуть як в уряді, так і опитані Бізнес Цензором експерти.
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