Правительство готовит решение для более безопасной работы АЗС в прифронтовых регионах, — Свириденко

Кабинет Министров провел координационное совещание с операторами рынка нефтепродуктов и профильными ведомствами по вопросам обеспечения страны топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы правительства Юлии Свириденко в Telegram.

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Топливо под контролем и акцент на безопасности

По словам премьер-министра, в приоритете остаются потребности прифронтовых громад.

"Российские удары по АЗС становятся системным вызовом для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры. В настоящее время необходимые объемы топлива имеются в наличии, дефицита нет. Заблаговременно реализуем комплекс решений, которые позволят и в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки топлива для граждан, бизнеса, сил безопасности и обороны, а также критической инфраструктуры", — заявила Свириденко.

Она отметила, что сейчас в Украине имеются необходимые объемы топлива, и дефицита не зафиксировано.

Также во время совещания были определены дополнительные меры по повышению безопасности работы автозаправочных станций в регионах, находящихся под постоянной угрозой атак.

Напомним, несмотря на ракетные и дронные удары, которые Россия наносит по украинским АЗС, дефицита топлива в Украине нет. Об этом говорят как в правительстве, так и опрошенные "Бизнес Цензором" эксперты.

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