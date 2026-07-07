Росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено інфраструктуру, постраждало 6 людей (оновлено)

Внаслідок російської атаки по Одесі увечері 7 липня пошкоджено об'єкти інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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"Ворожа атака на Одесу. Постраждала інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

Всі відповідні служби на місцях.

Відомо про 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога.

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Станом на 20:13 Лисак написав: "На цю хвилину відомо, що 5 людей госпіталізовані. 1 - у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу".

Голова ОВА Олег Кіпер уточнив:

"Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною.

Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі".

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"На жаль, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі збільшилася до шести. Одна людина у важкому стані, стан ще трьох - середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав Кіпер.