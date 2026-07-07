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Новости Обстрел Одессы
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Россияне атаковали Одессу: повреждена инфраструктура, пострадали 5 человек (обновлено)

одеса

Вследствие российского удара по Одессе вечером 7 июля были повреждены объекты инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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"Вражеская атака на Одессу. Пострадала инфраструктура", — говорится в сообщении.

  • Все соответствующие службы находятся на местах.
  • Известно о 2 пострадавших вследствие вражеской атаки. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Обновление

По состоянию на 20:13 Лысак написавл: "На данный момент известно, что 5 человек госпитализированы. 1 - в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Глава ОВА Олег Кипер уточнивл:

"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

Вследствие вражеского обстрела занялось здание на территории производственного предприятия и автомобили".

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Одесса (8170) Одесская область (4426) Одесский район (658)
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