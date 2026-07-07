Россияне атаковали Одессу: повреждена инфраструктура, пострадали 5 человек (обновлено)
Вследствие российского удара по Одессе вечером 7 июля были повреждены объекты инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
"Вражеская атака на Одессу. Пострадала инфраструктура", — говорится в сообщении.
- Все соответствующие службы находятся на местах.
- Известно о 2 пострадавших вследствие вражеской атаки. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Обновление
По состоянию на 20:13 Лысак написавл: "На данный момент известно, что 5 человек госпитализированы. 1 - в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь".
Глава ОВА Олег Кипер уточнивл:
"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью.
Вследствие вражеского обстрела занялось здание на территории производственного предприятия и автомобили".
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