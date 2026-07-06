Половину запланированных укрытий в Одессе так и не открыли, - ГВА

К концу июня в Одессе планировалось ввести в эксплуатацию 20 защитных сооружений, однако фактически завершили строительство лишь половины запланированных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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По словам главы ГВА, город взял на себя обязательство до конца июня открыть 20 укрытий, однако на сегодняшний день введено в эксплуатацию лишь 10.

Кроме того, еще в марте из городского бюджета было выделено 100 миллионов гривен на установку и обустройство еще 20 защитных сооружений. В то же время работы в настоящее время ведутся лишь на десяти объектах.

Сергей Лысак заявил, что наибольшую озабоченность вызывает работа коммунального учреждения "Защитные сооружения", которое отвечает за реализацию этого направления.

"Хуже всего то, что процесс тормозит именно КУ "Защитные сооружения", ответственное за это направление. Это недопустимо. Ожидаю от городского совета соответствующих решений", - подчеркнул руководитель Одесской ВА.

Помимо проблем со строительством укрытий, Лысак обратил внимание на задержки в реализации государственной программы "єВідновлення" для поврежденных объектов культурного наследия. По его словам, это направление также не демонстрирует необходимой динамики.

Кроме того, глава военной администрации критически оценил санитарное состояние Одессы, отметив, что ситуация в городе остается неудовлетворительной и требует более эффективной работы ответственных служб.

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