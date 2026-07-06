Половину запланованих укриттів в Одесі так і не відкрили, - МВА

До кінця червня в Одесі планували ввести в експлуатацію 20 захисних споруд, однак фактично завершили лише половину запланованих об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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За словами очільника МВА, місто взяло на себе зобов'язання до кінця червня відкрити 20 укриттів, однак станом на сьогодні введено в експлуатацію лише 10.

Крім цього, ще у березні з міського бюджету виділили 100 мільйонів гривень на встановлення та облаштування ще 20 захисних споруд. Водночас роботи наразі ведуться лише на десяти об'єктах.

Сергій Лисак заявив, що найбільше занепокоєння викликає робота комунальної установи "Захисні споруди", яка відповідає за реалізацію цього напрямку.

"Найгірше, що процес гальмує саме відповідальна за напрямок КУ "Захисні споруди". Це неприпустимо. Очікую від міської ради відповідних рішень", – наголосив керівник Одеської МВА.

Окрім проблем із будівництвом укриттів, Лисак звернув увагу на затримки у реалізації державної програми "єВідновлення" для пошкоджених об'єктів культурної спадщини. За його словами, цей напрямок також не демонструє необхідної динаміки.

Також очільник військової адміністрації критично оцінив санітарний стан Одеси, зазначивши, що ситуація в місті залишається незадовільною та потребує більш ефективної роботи відповідальних служб.

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