93% перевірених укриттів мають недоліки, - Лубінець

Більшість укриттів мають недоліки

993 зі 1066 перевірених укриттів мають недоліки, тобто 93%.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації аналітичного звіту "Стан та функціональність укриттів в Україні", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Презентував аналітичний звіт "Стан та функціональність укриттів в Україні". 993 із 1 066 перевірених об'єктів - тобто 93% - мали недоліки. Лише 80 укриттів не отримали жодних зауважень", - зазначив Лубінець.

Також він розповів, що під час сьогоднішньої атаки РФ жінка бігла з дітьми до укриття, але їй не вдалося врятуватися. Вона загинула.

"Після таких ночей особливо гостро розумієш: укриття - це не формальність. А те, що має бути доступним і реально захищати".

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.

Не укриття а сльози - все вже розкрадено до мене - Лубінець
02.06.2026 18:43
Це щось подібне:
Явился как-то в синагогу налоговый инспектор, думает, как бы здесь
собрать дополнительные налоги. Подходит к раввину, спрашивает;
-Вот вы свечи продаете, огарки остаются, куда вы их деваете?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву,там их перерабатывают
и присылают нам новые свечи.
-А мацу вы продаете, крошки же остаются, что вы с ними делаете?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву,их перерабатывают
и присылают нам новую мацу.
-Ну,а обрезание вы же делаете, обрезки же осттаются, их то куда?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву....
-И что же вам оттуда присылают?
-Каждый раз по разному, на этот раз прислали вас.
02.06.2026 18:54
93% перевірених укриттів мають недоліки, - Лубінець

Ну і...далі шо, Дімон?
02.06.2026 18:45
Не укриття а сльози - все вже розкрадено до мене - Лубінець
02.06.2026 18:43
Ну і...далі шо, Дімон?
02.06.2026 18:45
Є недоліки і будуть, а укриттів немає і не буде - цілком зрозумілий посил.
02.06.2026 19:00
Підвал з ремонтом(розкраданням грошей)взагалі не укриття!!
02.06.2026 18:49
На території Конче Заспи та на «династії» у Козині для «ВОВИ», з лубенцем не згодні поселенці!!
Єрмак може з татаровим, це показати і лубенцю!!
02.06.2026 18:50
підвали будинків узагалі не є укриттями, бо то не є безпечне місце під час обстрілу ракетами
02.06.2026 18:51
...і 73% виборців, також!
02.06.2026 18:53
02.06.2026 18:54
Чому не зробити сесію в університетах онлайн, щоб студенти могли виїхати. Влада не може гарантувати безпеку студентам, безпечних місць не створили, не збудували бомбосховищ. При коронавірусі все було онлайн тривалий час, хоча загрози здоров'ю молоді не було, бо вони легко переносили цей вірус. Зараз коли є реальна загроза життю, влада вдає, що проблем нема
02.06.2026 18:56
Головне, що своїх повивозили за кордон, а самі в бункерах, то для них проблем нема.
02.06.2026 18:58
і не тільки влада вдає, що при бажанні можна знайти безпечне місце при обстрілі ракетами, журналісти роблять те ж саме, вони разом замовчують велику біду в Україні. В метро може заховатися лише невелика частина людей, тобто дуже мала частина. Куди діватися іншим людям, коли не те, що двері, вже цегляні стіни рухаються
02.06.2026 19:16
Не панікувати,не звертати увагу
02.06.2026 20:22
Прокинувся вночі,жужжать,бабах кудись,мимо,повезло і далі спати
02.06.2026 20:23
йде 5-й рік кривавої війни за існування української нації та України...
02.06.2026 18:57
а можно я буду отримувать таку ж зряплату за таку ж галіматню?
02.06.2026 19:03
Бери більше, зелена влада має суттєві недоліки.ґ
02.06.2026 19:08
 
 