93% перевірених укриттів мають недоліки, - Лубінець
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації аналітичного звіту "Стан та функціональність укриттів в Україні", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Презентував аналітичний звіт "Стан та функціональність укриттів в Україні". 993 із 1 066 перевірених об'єктів - тобто 93% - мали недоліки. Лише 80 укриттів не отримали жодних зауважень", - зазначив Лубінець.
Також він розповів, що під час сьогоднішньої атаки РФ жінка бігла з дітьми до укриття, але їй не вдалося врятуватися. Вона загинула.
"Після таких ночей особливо гостро розумієш: укриття - це не формальність. А те, що має бути доступним і реально захищати".
Масований обстріл 2 червня
Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.
У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.
Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.
Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.
У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.
Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.
За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.
Ну і...далі шо, Дімон?
Єрмак може з татаровим, це показати і лубенцю!!
