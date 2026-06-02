93% проверенных укрытий имеют недостатки, - Лубинец
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации аналитического отчета "Состояние и функциональность укрытий в Украине", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Презентовал аналитический отчет "Состояние и функциональность укрытий в Украине". 993 из 1 066 проверенных объектов — то есть 93% — имели недостатки. Лишь 80 укрытий не получили никаких замечаний", — отметил Лубинец.
Также он рассказал, что во время сегодняшней атаки РФ женщина бежала с детьми в укрытие, но ей не удалось спастись. Она погибла.
"После таких ночей особенно остро понимаешь: укрытие — это не формальность. А то, что должно быть доступным и реально защищать".
Массированный обстрел 2 июня
Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.
В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.
По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.
Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.
В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Вследствие обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.
Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.
Ну і...далі шо, Дімон?
Єрмак може з татаровим, це показати і лубенцю!!
