93% проверенных укрытий имеют недостатки, - Лубинец

Большинство укрытий имеют недостатки

993 из 1066 проверенных укрытий имеют недостатки, то есть 93%.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации аналитического отчета "Состояние и функциональность укрытий в Украине", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Презентовал аналитический отчет "Состояние и функциональность укрытий в Украине". 993 из 1 066 проверенных объектов — то есть 93% — имели недостатки. Лишь 80 укрытий не получили никаких замечаний", — отметил Лубинец.

Также он рассказал, что во время сегодняшней атаки РФ женщина бежала с детьми в укрытие, но ей не удалось спастись. Она погибла.

"После таких ночей особенно остро понимаешь: укрытие — это не формальность. А то, что должно быть доступным и реально защищать".

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Вследствие обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.

+1
Це щось подібне:
Явился как-то в синагогу налоговый инспектор, думает, как бы здесь
собрать дополнительные налоги. Подходит к раввину, спрашивает;
-Вот вы свечи продаете, огарки остаются, куда вы их деваете?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву,там их перерабатывают
и присылают нам новые свечи.
-А мацу вы продаете, крошки же остаются, что вы с ними делаете?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву,их перерабатывают
и присылают нам новую мацу.
-Ну,а обрезание вы же делаете, обрезки же осттаются, их то куда?
-Собираем, упаковываем, отправляем в Москву....
-И что же вам оттуда присылают?
-Каждый раз по разному, на этот раз прислали вас.
02.06.2026 18:54 Ответить
Не укриття а сльози - все вже розкрадено до мене - Лубінець
Є недоліки і будуть, а укриттів немає і не буде - цілком зрозумілий посил.
02.06.2026 19:00 Ответить
Підвал з ремонтом(розкраданням грошей)взагалі не укриття!!
02.06.2026 18:49 Ответить
На території Конче Заспи та на «династії» у Козині для «ВОВИ», з лубенцем не згодні поселенці!!
Єрмак може з татаровим, це показати і лубенцю!!
02.06.2026 18:50 Ответить
підвали будинків узагалі не є укриттями, бо то не є безпечне місце під час обстрілу ракетами
02.06.2026 18:51 Ответить
...і 73% виборців, також!
02.06.2026 18:53 Ответить
Чому не зробити сесію в університетах онлайн, щоб студенти могли виїхати. Влада не може гарантувати безпеку студентам, безпечних місць не створили, не збудували бомбосховищ. При коронавірусі все було онлайн тривалий час, хоча загрози здоров'ю молоді не було, бо вони легко переносили цей вірус. Зараз коли є реальна загроза життю, влада вдає, що проблем нема
02.06.2026 18:56 Ответить
Головне, що своїх повивозили за кордон, а самі в бункерах, то для них проблем нема.
02.06.2026 18:58 Ответить
і не тільки влада вдає, що при бажанні можна знайти безпечне місце при обстрілі ракетами, журналісти роблять те ж саме, вони разом замовчують велику біду в Україні. В метро може заховатися лише невелика частина людей, тобто дуже мала частина. Куди діватися іншим людям, коли не те, що двері, вже цегляні стіни рухаються
02.06.2026 19:16 Ответить
йде 5-й рік кривавої війни за існування української нації та України...
02.06.2026 18:57 Ответить
а можно я буду отримувать таку ж зряплату за таку ж галіматню?
02.06.2026 19:03 Ответить
Бери більше, зелена влада має суттєві недоліки.ґ
02.06.2026 19:08 Ответить
 
 