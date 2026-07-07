Російський дрон влучив в АЗС у Харкові: є постраждала
У Шевченківському районі Харкова російський ударний дрон влучив в автозаправну станцію. Унаслідок удару загорілася паливна колонка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наразі відомо про одну постраждалу - працівницю заправки: гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Терехов зазначив, що пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено.
За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, постраждала 55-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.
На місці "прильоту" спалахнула пожежа на площі 2 м². Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.
Удари по АЗС
Російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях (АЗС) в Україні. Такі атаки призводять до пожеж, руйнування паливної інфраструктури та загибелі чи поранення цивільних. Найчастіше для цього застосовуються ударні безпілотники типу Shahed, а також ракети.
Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав водіїв не затримуватися на автозаправках і не перебувати поруч із ними під час повітряних тривог.
Попри регулярні російські удари по автозаправних станціях, дефіциту пального та панічного попиту в Харкові не спостерігається.
У деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.
У Запоріжжі розпочали реалізацію проєкту із захисту автозаправних станцій від атак російських безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль