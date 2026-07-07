Російський дрон влучив в АЗС у Харкові: є постраждала

У Шевченківському районі Харкова російський ударний дрон влучив в автозаправну станцію. Унаслідок удару загорілася паливна колонка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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"Наразі відомо про одну постраждалу - працівницю заправки: гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено.

За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, постраждала 55-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

На місці "прильоту" спалахнула пожежа на площі 2 м². Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.

Удари по АЗС

Російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях (АЗС) в Україні. Такі атаки призводять до пожеж, руйнування паливної інфраструктури та загибелі чи поранення цивільних. Найчастіше для цього застосовуються ударні безпілотники типу Shahed, а також ракети.

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав водіїв не затримуватися на автозаправках і не перебувати поруч із ними під час повітряних тривог.

Попри регулярні російські удари по автозаправних станціях, дефіциту пального та панічного попиту в Харкові не спостерігається.

У деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.

У Запоріжжі розпочали реалізацію проєкту із захисту автозаправних станцій від атак російських безпілотників.

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