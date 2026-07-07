Российский дрон попал в АЗС в Харькове: есть пострадавшая

В Шевченковском районе Харькова российский ударный дрон поразил автозаправочную станцию. В результате удара загорелась топливная колонка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"На данный момент известно об одной пострадавшей - работнице заправки: острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что повреждений в прилегающих домах на данный момент не обнаружено.

По информации главы ОГА Олега Синегубова, пострадала 55-летняя женщина. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

На месте "прилета" вспыхнул пожар площадью 2 м². Экстренные службы ликвидируют последствия удара.

Удары по АЗС

Российские войска регулярно наносят удары по автозаправочным станциям (АЗС) в Украине. Такие атаки приводят к пожарам, разрушению топливной инфраструктуры и гибели или ранениям гражданских лиц. Чаще всего для этого применяются ударные беспилотники типа Shahed, а также ракеты.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал водителей не задерживаться на автозаправках и не находиться рядом с ними во время воздушных тревог.

Несмотря на регулярные российские удары по автозаправочным станциям, дефицита топлива и панического спроса в Харькове не наблюдается.

В некоторых населённых пунктах Сумской области после обстрелов АЗС Россией будут работать мобильные заправки.

В Запорожье начали реализацию проекта по защите автозаправочных станций от атак российских беспилотников.

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