Российский дрон попал в АЗС в Харькове: есть пострадавшая
В Шевченковском районе Харькова российский ударный дрон поразил автозаправочную станцию. В результате удара загорелась топливная колонка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"На данный момент известно об одной пострадавшей - работнице заправки: острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Терехов отметил, что повреждений в прилегающих домах на данный момент не обнаружено.
По информации главы ОГА Олега Синегубова, пострадала 55-летняя женщина. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
На месте "прилета" вспыхнул пожар площадью 2 м². Экстренные службы ликвидируют последствия удара.
Удары по АЗС
Российские войска регулярно наносят удары по автозаправочным станциям (АЗС) в Украине. Такие атаки приводят к пожарам, разрушению топливной инфраструктуры и гибели или ранениям гражданских лиц. Чаще всего для этого применяются ударные беспилотники типа Shahed, а также ракеты.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал водителей не задерживаться на автозаправках и не находиться рядом с ними во время воздушных тревог.
Несмотря на регулярные российские удары по автозаправочным станциям, дефицита топлива и панического спроса в Харькове не наблюдается.
В некоторых населённых пунктах Сумской области после обстрелов АЗС Россией будут работать мобильные заправки.
В Запорожье начали реализацию проекта по защите автозаправочных станций от атак российских беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль