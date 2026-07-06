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Новости Фото Обстрелы Запорожья Атаки дронов на АЗС
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Рашисты атаковали Запорожье БпЛА: погибли два человека, есть травмированные. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли БПЛА в Запорожье, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

10 человек получили травмы, в том числе ребенок.

"В результате вражеских обстрелов повреждены АЗС и несколько автомобилей.

Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Два человека погибли, еще девять ранены (среди них – ребенок) в результате вражеской атаки по Запорожью – беспилотник ударил по территории АЗС, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Русский беспилотник ударил по территории АЗС в областном центре. Повреждены находившиеся там автомобили. Ранены девять гражданских, в том числе, восьмилетний мальчик. К сожалению, два человека - 18-летняя девушка и 41-летний мужчина - погибли", - написал Федоров в Телеграме в понедельник вечером.

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Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина
Рашисты нанесли удар БПЛА по Запорожью: погибла женщина

Автор: 

Запорожье (3009) обстрел (33676) Запорожская область (4559) Запорожский район (684)
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