Рашисты атаковали Запорожье БпЛА: погибли два человека, есть травмированные. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли БПЛА в Запорожье, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

10 человек получили травмы, в том числе ребенок.

"В результате вражеских обстрелов повреждены АЗС и несколько автомобилей.



Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Два человека погибли, еще девять ранены (среди них – ребенок) в результате вражеской атаки по Запорожью – беспилотник ударил по территории АЗС, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Русский беспилотник ударил по территории АЗС в областном центре. Повреждены находившиеся там автомобили. Ранены девять гражданских, в том числе, восьмилетний мальчик. К сожалению, два человека - 18-летняя девушка и 41-летний мужчина - погибли", - написал Федоров в Телеграме в понедельник вечером.

Читайте: После ночной атаки РФ движение поездов в Киевской области полностью восстановлено. ФОТО













