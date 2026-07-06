Рашисты атаковали Запорожье БпЛА: погибли два человека, есть травмированные. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли БПЛА в Запорожье, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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10 человек получили травмы, в том числе ребенок.
"В результате вражеских обстрелов повреждены АЗС и несколько автомобилей.
Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Два человека погибли, еще девять ранены (среди них – ребенок) в результате вражеской атаки по Запорожью – беспилотник ударил по территории АЗС, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Русский беспилотник ударил по территории АЗС в областном центре. Повреждены находившиеся там автомобили. Ранены девять гражданских, в том числе, восьмилетний мальчик. К сожалению, два человека - 18-летняя девушка и 41-летний мужчина - погибли", - написал Федоров в Телеграме в понедельник вечером.
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