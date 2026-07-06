Рашисти атакували Запоріжжя БпЛА: загинули двоє людей, є травмовані. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували БпЛА Запоріжжя, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

10 осіб дістали травми, зокрема дитина.

"Через ворожі обстріли пошкоджені АЗС та кілька автомобілів.



Кількість травмованих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Дві людини загинули, ще дев'ять поранені (серед них – дитина) внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю – безпілотник ударив по території АЗС, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський безпілотник ударив по території АЗС у обласному центрі. Пошкоджені автівки, які там знаходилися. Поранення отримали дев'ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик. На жаль, двоє людей – 18-річна дівчина та 41-річний чоловік – загинули", – написав Федоров у Телеграмі в понеділок увечері.

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