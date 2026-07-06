Рашисти атакували Запоріжжя БпЛА: загинули двоє людей, є травмовані. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували БпЛА Запоріжжя, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
10 осіб дістали травми, зокрема дитина.
"Через ворожі обстріли пошкоджені АЗС та кілька автомобілів.
Кількість травмованих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Оновлена інформація
Дві людини загинули, ще дев'ять поранені (серед них – дитина) внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю – безпілотник ударив по території АЗС, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Російський безпілотник ударив по території АЗС у обласному центрі. Пошкоджені автівки, які там знаходилися. Поранення отримали дев'ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик. На жаль, двоє людей – 18-річна дівчина та 41-річний чоловік – загинули", – написав Федоров у Телеграмі в понеділок увечері.
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