УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11290 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя Атаки дронів на АЗС
2 367 5

Рашисти атакували Запоріжжя БпЛА: загинули двоє людей, є травмовані. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували БпЛА Запоріжжя, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

10 осіб дістали травми, зокрема дитина.

"Через ворожі обстріли пошкоджені АЗС та кілька автомобілів.

Кількість травмованих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Дві людини загинули, ще дев'ять поранені (серед них – дитина) внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю – безпілотник ударив по території АЗС, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський безпілотник ударив по території АЗС у обласному центрі. Пошкоджені автівки, які там знаходилися. Поранення отримали дев'ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик. На жаль, двоє людей – 18-річна дівчина та 41-річний чоловік – загинули", – написав Федоров у Телеграмі в понеділок увечері.

Читайте: Після нічної атаки РФ рух поїздів на Київщині повністю відновили. ФОТО

Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка
Рашисти вдарили БпЛА по Запоріжжю: загинула жінка

Автор: 

Запоріжжя (2660) обстріл (35037) Запорізька область (5085) Запорізький район (693)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 