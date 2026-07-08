Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: под ударом три АЗС и энергообъект. ФОТО
Ночью 8 июля 2026 года враг нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Как отмечается, зафиксированы повреждения трех автозаправочных станций на юге региона. Возникли пожары.
Также враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.
Состояние пострадавших
В то же время, по данным ОГА, до 11 возросло число пострадавших в результате вечерней ракетной атаки по Одессе. Девять человек госпитализированы, состояние одного из них - 48-летнего мужчины - остается тяжелым. Медики оказывают необходимую помощь.
На местах работают все специализированные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: повреждена инфраструктура, пострадали 10 человек.
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