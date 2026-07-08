Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: под ударом три АЗС и энергообъект. ФОТО

Ночью 8 июля 2026 года враг нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть повреждения

Как отмечается, зафиксированы повреждения трех автозаправочных станций на юге региона. Возникли пожары.

Также враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.

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Состояние пострадавших

В то же время, по данным ОГА, до 11 возросло число пострадавших в результате вечерней ракетной атаки по Одессе. Девять человек госпитализированы, состояние одного из них - 48-летнего мужчины - остается тяжелым. Медики оказывают необходимую помощь.

На местах работают все специализированные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: повреждена инфраструктура, пострадали 10 человек.