РФ вдарила по цивільному судну на Одещині: троє моряків загинули, п’ятеро поранені. ФОТО

Росія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблі та поранені

За його словами, внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинули.

Ще п’ятеро моряків отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

"Це черговий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу", - наголошує український міністр.

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Деталі від ОВА

Як інформує очільник Одещини Олег Кіпер, внаслідок ворожого обстрілу Одещини зазнала ураження портова інфраструктура. На місці працюють відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

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