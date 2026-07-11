Ворог атакував портову інфраструктуру Одещини: двоє людей загинули і двоє - поранені. ФОТО

Сьогодні, 11 липня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на порти

Як зазначається, в одному з портів унаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі.

"На жаль, двоє водіїв загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що двоє людей дістали поранення - їм надано необхідну медичну допомогу.

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Удари по суднах

Крім того, внаслідок влучання пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. На щастя, ніхто не постраждав.



"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні порти, судна та логістичну інфраструктуру, грубо порушуючи норми міжнародного права і створюючи загрозу для безпеки світового судноплавства", - наголосили в міністерстві.

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Наслідки ударів



