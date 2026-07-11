РФ масовано атакувала південь Одещини: пошкоджено поліклініку та будинки. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи війська РФ масовано атакували південь Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Важка ніч для півдня Одещини. Ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі регіону", - зазначив він.

Пошкодження

Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

"У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та 8 дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу", - йдеться у повідомленні.

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Минулося без постраждалих

За даними ОВА, на щастя, інформація про постраждалих не надходила.

На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

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