РФ масовано атакувала південь Одещини: пошкоджено поліклініку та будинки. ФОТОрепортаж
У ніч проти суботи війська РФ масовано атакували південь Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Важка ніч для півдня Одещини. Ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі регіону", - зазначив він.
Пошкодження
Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.
"У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та 8 дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу", - йдеться у повідомленні.
Минулося без постраждалих
За даними ОВА, на щастя, інформація про постраждалих не надходила.
На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
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