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Новини Фото Обстріли Одещини
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РФ масовано атакувала південь Одещини: пошкоджено поліклініку та будинки. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи війська РФ масовано атакували південь Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Важка ніч для півдня Одещини. Ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі регіону", - зазначив він.

Пошкодження

Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

"У медзакладі розтрощено близько 60 вікон та 8 дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу", - йдеться у повідомленні.

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обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини
обстріл Одещини

Минулося без постраждалих

За даними ОВА, на щастя, інформація про постраждалих не надходила.

На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

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