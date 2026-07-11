Россия массированно атаковала юг Одесчины: повреждены поликлиника и жилые дома. ФОТОрепортаж

В ночь на субботу войска РФ нанесли массированный удар по югу Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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"Тяжелая ночь для юга Одесской области. Враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре региона", — отметил он.

Повреждения

Как отмечается, в результате атаки повреждены поликлиника, как минимум три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

"В медучреждении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка. Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения", — говорится в сообщении.

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Обошлось без пострадавших

По данным ОГА, к счастью, информации о пострадавших не поступало.

На местах работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

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