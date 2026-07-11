Рашисти завдали ракетного удару по Одесі: двоє загиблих, поранено чоловіка

Зранку 11 липня 2026 року війська РФ завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є жертви

За даними ОВА, внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік зазнав осколкового поранення.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури.

Читайте: Російська атака на Одесу: кількість жертв зросла до чотирьох, шестеро людей поранені

На місці працюють усі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі РФ масовано атакувала південь Одещини: пошкоджено поліклініку та будинки.

Також читайте: Росіяни вдарили по інфраструктурі Одеси: двоє загиблих і двоє постраждалих