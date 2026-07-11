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Новини Обстріл Одеси
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Рашисти завдали ракетного удару по Одесі: двоє загиблих, поранено чоловіка

Наслідки удару РФ по Одесі 27 травня: що відомо?

Зранку 11 липня 2026 року війська РФ завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік зазнав осколкового поранення.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури.

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На місці працюють усі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вночі РФ масовано атакувала південь Одещини: пошкоджено поліклініку та будинки.

Також читайте: Росіяни вдарили по інфраструктурі Одеси: двоє загиблих і двоє постраждалих

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обстріл (35091) Одеса (5896) Одеська область (4193) ракети (4497) Одеський район (697)
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