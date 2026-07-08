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Новини Обстріл Одеси
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Росіяни вдарили по інфраструктурі Одеси: двоє загиблих і двоє постраждалих

РФ вдарила по Одесі

Сьогодні, 8 липня, російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі і постраждалі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала інфраструктура.

"На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі відомо про двох постраждалих.

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Повітряна тривога триває

"Повітряна тривога. Перебувайте в безпечних місцях", - додав Лисак.

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обстріл (35037) Одеса (5886) Одеська область (4175) Одеський район (691)
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