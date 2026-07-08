843 1
Росіяни вдарили по інфраструктурі Одеси: двоє загиблих і двоє постраждалих
Сьогодні, 8 липня, російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі і постраждалі.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала інфраструктура.
"На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наразі відомо про двох постраждалих.
Повітряна тривога триває
"Повітряна тривога. Перебувайте в безпечних місцях", - додав Лисак.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль