Росіяни вдарили по інфраструктурі Одеси: двоє загиблих і двоє постраждалих

Сьогодні, 8 липня, російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі і постраждалі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала інфраструктура.



"На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі відомо про двох постраждалих.

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Повітряна тривога триває

"Повітряна тривога. Перебувайте в безпечних місцях", - додав Лисак.

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