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Россияне нанесли удар по инфраструктуре Одессы: двое погибших и двое пострадавших
Сегодня, 8 июля, российские войска нанесли удар по Одессе, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, отмечается, что вследствие вражеской атаки на Одессу пострадала инфраструктура.
"К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на данный момент известно о двух пострадавших.
Воздушная тревога продолжается
"Воздушная тревога. Находитесь в безопасных местах", — добавил Лысак.
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