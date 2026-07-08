Россияне нанесли удар по инфраструктуре Одессы: двое погибших и двое пострадавших

Сегодня, 8 июля, российские войска нанесли удар по Одессе, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, отмечается, что вследствие вражеской атаки на Одессу пострадала инфраструктура.



"К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент известно о двух пострадавших.

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Воздушная тревога продолжается

"Воздушная тревога. Находитесь в безопасных местах", — добавил Лысак.

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