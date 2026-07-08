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Російська атака на Одесу: кількість жертв зросла до чотирьох, шестеро людей поранені
Унаслідок російської атаки на Одесу загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення.
Про це йдеться у дописі очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в Телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Атака по Одесі: нові дані про жертви
"На жаль, ця ворожа атака забрала життя 4 людей. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким… Ще 6 людей поранені", – зазначив він.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та двох поранених. Після уточнення даних кількість жертв зросла.
Російські війська атакували Одесу ввечері в середу, 8 липня. Унаслідок удару постраждала інфраструктура міста.
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