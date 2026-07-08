Российская атака на Одессу: число жертв возросло до четырёх, шесть человек ранены

Вследствие российского нападения на Одессу погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Атака на Одессу: новые данные о жертвах

"К сожалению, эта вражеская атака унесла жизни 4 человек. Невыразимая боль. Соболезнования родным и близким… Еще 6 человек ранены", — отметил он.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух раненых. После уточнения данных число жертв возросло.

Российские войска атаковали Одессу вечером в среду, 8 июля. Вследствие удара пострадала инфраструктура города.

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