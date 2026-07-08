Россия атакует Украину вечером 8 июля, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 8 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 19:53 — Сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 20:07 – сообщалось о реактивном БПЛА на Черниговщине в направлении Городни.

В 20:17 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:32 – БпЛА в направлении г.Харьков с севера.

В 20:35 – БпЛА на Николаевщине курсом на Очаков.

В 20:46 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

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