1 038 1
Россия атакует Украину вечером 8 июля, — Воздушные силы (обновлено)
Вечером 8 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских целей
В 19:53 — Сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 20:07 – сообщалось о реактивном БПЛА на Черниговщине в направлении Городни.
В 20:17 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 20:32 – БпЛА в направлении г.Харьков с севера.
В 20:35 – БпЛА на Николаевщине курсом на Очаков.
В 20:46 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль