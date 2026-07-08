1 155 1
Росія атакує Україну ввечері 8 липня, - Повітряні сили
Ввечері 8 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих цілей
О 19:53 - Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:07 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на Чернігівщині в напрямку Городні.
О 20:17 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:32 - БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.
О 20:35 - БпЛА на Миколаївщині курсом на Очаків.
О 20:46 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль