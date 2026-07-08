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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 8 липня, - Повітряні сили

Росія атакує Україну

Ввечері 8 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих цілей

О 19:53 - Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:07 - Повідомлялося про реактивний БпЛА на Чернігівщині в напрямку Городні.

О 20:17 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:32 - БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

О 20:35 - БпЛА на Миколаївщині курсом на Очаків.

О 20:46 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Читайте: Росія посилила удари КАБами по Сумах: від початку липня вже 16 атак, - ОВА

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безпілотник БпЛА (6096) обстріл (35037) атака (1786) Шахед (2319)
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