Росія посилила удари КАБами по Сумах: від початку липня вже 16 атак, - ОВА

Російські війська суттєво наростили кількість ударів керованими авіабомбами по Сумах. Лише від початку липня ворог уже завдав 16 атак КАБами по обласному центру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, якщо на початку року удари керованими авіабомбами були поодинокими, то у червні російські війська атакували Суми КАБами 29 разів.

Очільник ОВА також нагадав про авіаудар, якого російська армія завдала по місту ввечері 3 липня. Тоді загинули четверо мирних жителів.

За медичною допомогою після атаки звернулися вже 40 постраждалих, серед яких дев'ятеро дітей. Четверо людей перебувають у важкому стані, одна дитина проходить лікування в лікарні "Охматдит".

У зв'язку зі зростанням кількості авіаударів в області посилили заходи безпеки. Зокрема, на Сумщині запровадили систему оперативного оповіщення про наближення керованих авіабомб через гучномовці, щоб люди могли якомога швидше перейти в укриття.

Читайте: Доба на Сумщині: троє загиблих, пошкоджені будинки та автомобілі. ФОТО