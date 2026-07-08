Россия усилила удары КАБами по Сумам: с начала июля - уже 16 атак, - ОВА

Российские войска значительно увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Только с начала июля враг уже нанес 16 ударов управляемыми авиабомбами по областному центру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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По его словам, если в начале года удары управляемыми авиабомбами были единичными, то в июне российские войска атаковали Сумы КАБами 29 раз.

Глава ОГА также напомнил об авиаударе, который российская армия нанесла по городу вечером 3 июля. Тогда погибли четверо мирных жителей.

За медицинской помощью после атаки обратились уже 40 пострадавших, среди которых девять детей. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, один ребенок проходит лечение в больнице "Охматдет".

В связи с ростом числа авиаударов в области усилили меры безопасности. В частности, в Сумской области ввели систему оперативного оповещения о приближении управляемых авиабомб через громкоговорители, чтобы люди могли как можно быстрее укрыться.

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