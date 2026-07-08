Россия усилила удары КАБами по Сумам: с начала июля - уже 16 атак, - ОВА
Российские войска значительно увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по Сумам. Только с начала июля враг уже нанес 16 ударов управляемыми авиабомбами по областному центру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, если в начале года удары управляемыми авиабомбами были единичными, то в июне российские войска атаковали Сумы КАБами 29 раз.
Глава ОГА также напомнил об авиаударе, который российская армия нанесла по городу вечером 3 июля. Тогда погибли четверо мирных жителей.
За медицинской помощью после атаки обратились уже 40 пострадавших, среди которых девять детей. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии, один ребенок проходит лечение в больнице "Охматдет".
В связи с ростом числа авиаударов в области усилили меры безопасности. В частности, в Сумской области ввели систему оперативного оповещения о приближении управляемых авиабомб через громкоговорители, чтобы люди могли как можно быстрее укрыться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль