Сутки в Сумской области: трое погибших, повреждены дома и автомобили. ФОТО
В Сумской области в результате российских ударов за последние сутки погибли три человека. Также зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская ОГА.
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 22 населенных пункта области. Всего зафиксировано 56 ударов. В Великописаревской громаде в результате попадания российского беспилотника в частный дом погиб 57-летний мужчина.
В Сумской громаде после удара вражеского БПЛА тяжелые ранения получил 66-летний мужчина. Он скончался в больнице.
Кроме того, в медицинском учреждении скончался 45-летний мужчина, который был тяжело ранен 3 июля во время атаки российского дрона на автозаправочную станцию в Сумах.
Пострадавшие от российских ударов
Также в больницы обратились люди, получившие ранения в результате предыдущих российских атак: 44-летняя женщина после удара управляемой авиабомбой по Сумам 3 июля, 75-летняя женщина, получившая травмы 1 июля в Поповской громаде, а также 54-летний мужчина и 49-летняя женщина, пострадавшие 4 июля во время обстрела Зноб-Новгородской громады.
Атаки на громады
Больше всего ударов пришлось на Сумской и Шосткинский районы. Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы.
В результате российских атак повреждены и разрушены гражданские объекты в ряде общин области.
В частности, в Белопольской громаде повреждены многоквартирный и частный дома, торговый центр, нежилое помещение, а также уничтожен легковой автомобиль. В Ахтырской, Ворожбянской и Путивльской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В Великописаревской и Середино-Будской громадах повреждены частные дома, в Зноб-Новгородской и Эсманьской громадах часть жилья разрушена. Также повреждения зафиксированы в Сумской громаде, а в Глуховской уничтожены нежилое помещение и транспортные средства.
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