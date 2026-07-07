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В Полтавской области после атаки РФ горело промышленное предприятие: пожар ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Полтавском районе спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российской атаки на одно из промышленных предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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По данным ГСЧС, во время ликвидации последствий обстрела российские войска нанесли повторные удары по месту происшествия.

Несмотря на это, спасатели выполнили поставленные задачи, а информации о пострадавших нет.

Что предшествовало?

Несколько дней подряд российские захватчики атаковали объекты "Нафтогаза", расположенные, в частности, и в Полтавской области.

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Ликвидация последствий

Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе
Спасатели потушили пожары после атаки РФ на предприятие в Полтавском районе

Автор: 

обстрел (33636) пожар (6067) ГСЧС (5246) Полтавская область (1449) Полтавский район (138)
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