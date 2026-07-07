РФ атакувала шість районів Дніпропетровщини: горіли СТО, АЗС і склади. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині виникли пожежі на СТО, АЗС, складах та господарській споруді. Пошкоджено соціальний заклад, багатоквартирний будинок і автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Криворізький район

На ранок у Кривому Розі сталася пожежа. Ворог знову атакував БпЛА логістичну компанію. Також пошкоджені автівки.













Нікопольський район

Окупанти били артилерією та безпілотниками по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській міській громадах.

Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, психоневрологічний інтернат.

Синельниківський район

Внаслідок удару КАБом у Покровській громаді горіла господарська споруда. У Шахтарській громаді пошкоджена багатоповерхівка й авто.

Дніпровський район

Через атаку БпЛА у Підгородненській громаді горіло приватне підприємство.

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Самарівський район

У Самарі сталася пожежа внаслідок влучання БпЛА. Пошкоджені склади з сільськогосподарською технікою.

Кам’янський район

У Камʼянському БпЛА влучив у АЗС. Сталася пожежа.







