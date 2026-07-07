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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ атакувала шість районів Дніпропетровщини: горіли СТО, АЗС і склади. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині виникли пожежі на СТО, АЗС, складах та господарській споруді. Пошкоджено соціальний заклад, багатоквартирний будинок і автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Криворізький район

На ранок у Кривому Розі сталася пожежа. Ворог знову атакував БпЛА логістичну компанію. Також пошкоджені автівки.

Удар по Кривому Рогу 7 липня
Удар по Кривому Рогу 7 липня
Удар по Кривому Рогу 7 липня
Удар по Кривому Рогу 7 липня
Удар по Кривому Рогу 7 липня
Удар по Кривому Рогу 7 липня

Нікопольський район

Окупанти били артилерією та безпілотниками по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській міській громадах.

Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, психоневрологічний інтернат.

Синельниківський район

Внаслідок удару КАБом у Покровській громаді горіла господарська споруда. У Шахтарській громаді пошкоджена багатоповерхівка й авто.

Дніпровський район

Через атаку БпЛА у Підгородненській громаді горіло приватне підприємство.

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Самарівський район

У Самарі сталася пожежа внаслідок влучання БпЛА. Пошкоджені склади з сільськогосподарською технікою.

Кам’янський район

У Камʼянському БпЛА влучив у АЗС. Сталася пожежа.

Обстріли Дніпропетровщини 7 липня
Обстріли Дніпропетровщини 7 липня
Обстріли Дніпропетровщини 7 липня
Обстріли Дніпропетровщини 7 липня

Автор: 

Кривий Ріг (1526) обстріл (34993) Кам’янське (35) Дніпропетровська область (5222) Дніпровський район (449) Кам’янський район (47) Криворізький район (430) Нікопольський район (829) Самарівський район (35) Синельниківський район (583)
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