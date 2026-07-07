Россия атаковала шесть районов Днепропетровской области: горели СТО, АЗС и склады. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских ударов в Днепропетровской области возникли пожары на СТО, АЗС, складах и в хозяйственном сооружении. Повреждены социальное учреждение, многоквартирный дом и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Криворожский район
Утром в Кривом Роге произошел пожар. Враг вновь атаковал БПЛА логистической компании. Также повреждены автомобили.
Никопольский район
Оккупанты обстреляли из артиллерии и с помощью беспилотников райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую городские громады.
Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, психоневрологический интернат.
Синельниковский район
В результате удара кассетной бомбой в Покровской громаде горело хозяйственное сооружение. В Шахтерской громаде повреждены многоэтажный дом и автомобиль.
Днепровский район
В результате атаки БПЛА в Подгородненской громаде горело частное предприятие.
Самаровский район
В Самаре произошел пожар в результате попадания БПЛА. Повреждены склады с сельскохозяйственной техникой.
Каменский район
В Каменском БПЛА попал в АЗС. Произошел пожар.
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