Россия атаковала шесть районов Днепропетровской области: горели СТО, АЗС и склады. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских ударов в Днепропетровской области возникли пожары на СТО, АЗС, складах и в хозяйственном сооружении. Повреждены социальное учреждение, многоквартирный дом и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Криворожский район

Утром в Кривом Роге произошел пожар. Враг вновь атаковал БПЛА логистической компании. Также повреждены автомобили.













Никопольский район

Оккупанты обстреляли из артиллерии и с помощью беспилотников райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую городские громады.

Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, психоневрологический интернат.

Синельниковский район

В результате удара кассетной бомбой в Покровской громаде горело хозяйственное сооружение. В Шахтерской громаде повреждены многоэтажный дом и автомобиль.

Днепровский район

В результате атаки БПЛА в Подгородненской громаде горело частное предприятие.

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Самаровский район

В Самаре произошел пожар в результате попадания БПЛА. Повреждены склады с сельскохозяйственной техникой.

Каменский район

В Каменском БПЛА попал в АЗС. Произошел пожар.







